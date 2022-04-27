نقابة المحامين تؤيد بقوة قرارات الرئيس السيسي

ثمن مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، دعوة الرئيس السيسي على إفطار الأسرة المصرية والتي حضرها ممثلا عن نقابة المحامين.

وقال سخي وفقا لبيان صادر عن نقابة المحامين بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العانمة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية نؤيد بكل قوة ما جاء في خطاب السيد الرئيس وأهمها إجراء الحوار الوطني للشباب وأيضا دعم وتوطين الصناعات الوطنية وتكليف الخكومة بطرح حصص لشركات مملوكة للدولة في البورصة .

وأيضا تكليف الحكومة بخفض الدين العام وطرح خطة متكاملة للنهوض بالبورصة ، وتفعيل لجنة العفو عن المحبوسين على أن تضم في تشكيلها اعضاء من مجلس نقابة المحامين.

كما أعلن القائم باعمال نقيب المحامين تأييد كل ما جاء في خطاب الرئيس من تكليفات