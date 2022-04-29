استكمالا لسلسلة التطويرات.. البدء في رصف شارع كفر زلابية بأشمون

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، أعمال البدء في وضع طبقة الرصف بشارع كفر زلابية بمدينة أشمون والذي يتم رصف بداية من تقاطع شارع الحسين بن علي وحتى تقاطع شارع محمد محسن حمد وذلك بطول حوالي 500م ويتم تنفيذه بواسطه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة وتحت إشراف ومتابعة قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

جاء ذلك بحضور أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بالمجلس .

وأشار النمر أن في خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بها ،وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبه أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكداً أن خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع ، لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة، وهو ما سوف يلمسه المواطن الأشموني خلال الفترة القادمة.