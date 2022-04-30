مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الإسباني رودريجو في الدقيقة 13 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها فيل فودين من الجهة اليسرى.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - إيمريك لابورت - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - جاك جيريليش

خط الهجوم: جابريال خيسوس - فيل فودين - رحيم ستيرلينج