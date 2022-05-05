الاحتلال الإسرائيلي يطارد منفذي عملية إلعاد بمروحية

قال زياد حلبي مراسل قناة سكاي نيوز عربية، إن التقديرات الحالية لدى أجهزة الاحتلال الاسرائيلي تفيد بأن منفذي حادث إلعاد قد يكونان من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وكشف زياد حلبي ان هناك مطاردة بواسطة مروحية لسيارة يعتقد أن احد منفذي العملية هرب بواسطتها من مستوطنة العاد .

وأوضح أن المنفذ الاخر قد يكون اصيب بإطلاق بعض جنود الاحتلال النار عليه، وهناك حالة تأهب قصوى في المستوطنة.

وتابع مراسل سكاي نيوز أن الاسرائيليين يعرفون هوية احد المنفذين، مشيرا إلى أن ٣ مستوطنين يهود قتلوا في العملية وإصابة ٣ آخرين مع إمكانية ارتفاع عدد القتلى .