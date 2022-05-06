الجمهور يدعم الأهلي قبل لقائه مع وفاق سطيف الجزائري

دشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج الجمهور سر الحادية عشر، داعمين الفريق قبل لقاء نظيره الجزائري وفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، متمنين التوفيق من الفريق في البطولة الافريقية، ونيل اللقب الحادي عشر.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة غدا الجمعة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.