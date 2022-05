الجمهور يدعم الأهلي قبل لقائه مع وفاق سطيف الجزائري

دشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج الجمهور سر الحادية عشر، داعمين الفريق قبل لقاء نظيره الجزائري وفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، متمنين التوفيق من الفريق في البطولة الافريقية، ونيل اللقب الحادي عشر.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة غدا الجمعة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

Cause we are the African gaint and also we the biggest club in the whole world we deserve to win this champion, we are Al ahly 🦅🦅#الجمهور_سر_الحاديه_عشر pic.twitter.com/a6HE8FfRqn #الجمهور_سر_الحادية_عشر — Mohammad Yahia (@Mohamma14964691) May 5, 2022

We provided support that is impossible to meet in any other club Al-Ahly fans are always an example of sincerity Africa wants manhood❤️🦅#الجمهور_سر_الحادية_عشر pic.twitter.com/1GFnQBoqjR — Nada Alaa🔱🦅 ⁷⁴ (@NadaAlaa5123440) May 5, 2022

fight for dream ❤

AlAhly fans trust you ☝

Third in a row، guys @TheRealPitso#الجمهور_سر_الحادية_عشر pic.twitter.com/ljyOL3grtM — mostufa M. Atito (@MostufaAtito) May 5, 2022