تعرف على مواعيد مباريات رجال يد الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد مباريات فريق «رجال يد الأهلي»، في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر خلال شهر مايو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات «رجال يد الأهلي» كالتالي:



يفتتح رجال يد الأهلي رحلة الدفاع عن لقب البطولة عندما يواجه فريق دون بوسكو الإيفواري يوم11 مايو الجاري في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق كيركوس الإثيوبي، يوم 12 مايو في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي ثالث مبارياته يواجه الاهلي فريق سايمان الكونغولي يوم 14 مايو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق فاب الكاميروني يوم 15 مايو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



يذكر أن بعثة «رجال يد الأهلي» تغادر مطار محمد الخامس بالمغرب في التاسعة بتوقيت المغرب، «الحادية عشرة بتوقيت القاهرة»، إلى النيجر؛ للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.



ويتواجد فريق «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق، الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏