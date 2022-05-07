مصرع 4 أشخاص في حادثي سير منفصلين بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادثي سير منفصلين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمستشفيات بلبيس والحسينية ، وجاري العرض علي النيابة العامة والتصريح بالدفن وتحرير المحاضر اللازمة.

البداية عندما لقيت ربة منزل ونجلها 6 سنوات وزوج ابنتها مصرعهم، في حادث انقلاب سيارة بترعة طريق" بلبيس الزقازيق"، أمام قرية ميت ربيعة دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة أمام قرية ميت ربيعة، دائرة مركز بلبيس، وتبين انه أثناء عودة "ثناء أ" ربة منزل 45 سنة مقيمة قرية ميت ربيعة دائرة مركز بلبيس ، وبرفقتها نجلها "اياد ن ال" 6 سنوات، وزوج ابنتها "عبد العاطى ع م "25 سنة، مقيم ميت حمل، بعد تهنئة نجلتها بالعيد، قام زوج ابنتها بتوصيلها ونجلها بسيارته وفى الطريق، انقلبت السيارة بالترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي بلبيس وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته الي النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما وقع الحادث الثاني والذي اسفرعن مصرع شخص عقب إنقلاب سيارته في ترعة السلام بطريق الملاحة بدائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.