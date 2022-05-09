وزير التعليم العالي: نعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية

تفقد 5 مستشفيات بـ الدقهلية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، خمس مستشفيات، بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الصحية والعلاجية، علاوة على متابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية.

بدأ الوزير جولته التفقدية من مستشفى جمصة المركزي، حيث وجه برفع كفاءة بعض أقسام المستشفى، وخاصة قسم النساء والتوليد، وفقا للجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من خلال إنشاء مبني طوارئ ملحق للمستشفى وتجهيزه في أسرع وقت بأفضل الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمة طبية وعلاجية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية مستشفى جمصة المركزي، نظرا لموقعه الجغرافي، حيث يخدم 61 ألف و114 من سكان المدينة، موضحا أن سعة المستشفى 19 سريرا.

وتابع أن جولة الوزير خلال جولته بمحافظة الدقهلية، تفقد مستشفى بلقاس المركزي، حيث أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ووجه الشكر للفرق الطبية على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى، وتفقد غرف الإقامة الداخلية للمرضى، واطمأن على حالتهم الصحية، ووجه مدير المستشفى بتذليل أي عقبات، ورفع كفاءة المستشفى من خلال استحداث بعض الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم كافة الخدمات الطبية لحديثي الولادة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد أقسام أمراض القلب والأوعية الدموية، والعناية المركزة، وغرفة كشف العظام، والاستقبال، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، لافتاً إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى للتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما اطلع على سجلات دخول وخروج المرضى وراجع نسب الإشغال بالمستشفى.

وأضاف أن الوزير استكمل جولته بتفقد مستشفى شربين المركزي، والذي يخدم 350 ألف مواطن من سكان المنطقة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 187 سرير، منهم 24 سرير بوحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أن الوزير أشاد بجهود الأطباء وأطقم التمريض في تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية، وخاصة في وحدة الولادة والأطفال المبتسرين، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 27 سرير وتضم 7 أجهزة تنفس صناعي.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (جراحة المسالك البولية، قسم رعاية الأطفال، قسم القلب، العناية العامة، الجراحة العامة، الملى، كلى الأطفال)، وراجع سجلات حضور وانصراف الفرق الطبية، للتأكد من توافر القوى البشرية، مشيرا إلى أن المستشفى تم تطويره ورفع كفاءته مؤخرا من خلال استحداث وحدة رعاية الأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي.

وقال إن جولة الوزير تضمنت تفقد مستشفى المنصورة التخصصي، حيث حرص على التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية وجودة الأجهزة الطبية بما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمة طبية، موجها بضرورة الربط بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية لتحقيق التكامل وسد أي أي عجز في الفرق الطبية، علاوة على تقديم الدعم اللوجيستي بكافة المستشفيات على مستوى محافظة الجمهورية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وزير التعليم العالي، اختتم جولته بتفقد مستشفى المنصورة الدولي، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 400 سرير، حيث تفقد الاقسام الداخلية المختلفة للمستشفى، بالإضافة إلى متابعة معدلات تردد المرضى، موضحًا أن المنصورة الدولي من المستشفيات التي شهدت تطورا كبيرا، حيث تم رفع كفاءة المستشفى من خلال إضافة أقسام جديدة شملت (عناية مركزة باطنة وعصبية، عناية مركزة كلى)، بالإضافة إلى رفع السعة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة العامة لتصل طاقته إلى 20 سريرا بدلا من 10 أسرة.

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