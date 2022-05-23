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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدغة النحلة ممكن تموت؟.. أستاذ علاج سموم وإدمان يجيب.. فيديو

لدغة النحل
لدغة النحل

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، سبب الوفاة بسبب لدغة النحل.

 

وقال "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الوفاة بسبب لدغة النحل تكون بسبب الحساسية المفرطة"، لافتا: "الشخص الذي تلدغه النحلة إما لديه حساسية مفرطة أو نقص في المناعة أدى إلى حساسية مفرطة بطريقة ما وتعرض لأكثر من لدغة من النحل، تسبب في حساسية من الصعب التغلب عليها".

 

وأضاف: "اللدغة لا تسبب الوفاة إلا إذا تكررت في مكان واحد أكثر من مرة وكان الشخص مصابا بحساسية مفرطة"، موضحا: "لا يمكن التمييز بين أنواع الحساسية".

 

ونصح الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، المواطنين قائلا: "دائما تجنب لدغة النحل أو الدبور".

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