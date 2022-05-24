طريقة عمل الفول المقلي للشيف عظيمة حمدي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفول المقلي.

المقادير



نصف كيلو فول بلدي مصري

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة شطه- اختياري

نص كوب عصير ليمون

طريقة التحضير

1.يغسل الفول جيدا ثم ينقع في الماء من ٢٤ ساعه حتى ٣٦ ساعه ويجب متابعه الفول جيدا وتغيير الماء له باستمرار؛ حتى نتخلص من الغازات السامه الموجودة بالفول ويترك حتى يصل الي مرحله ان يكون فول منبت ويكبر بداخل المياه وبعد ذلك



2.يصفي الفول جيدا من الماء ويتم غسله ثم ناتي بمقلايه ونسخنها جيدا علي النار بدون سمن او زيت او اي ماده دهنيه



3.ثم يوضع بالفول ويقلب جيدا علي النار حتى يصل للون الذهبي ويحمص علي نار متوسطه



4. وبعد وصوله للون الذهبي يتم غلق النار وإعداد محلول التمليح



يحضر إناء ويوضع به ماء ومعلقه من الملح ومعلقه من الكمون والشطه اختياري وعصير الليمون ثم ننزل بالفول المحمص في محلول التمليح ونتركه يوم كامل في المحلول حتي يمتص الفول كل طعم التوابل الموجوده في المحلول



5.وبعد مرور ٢٤ ساعه يصفي الفول من المحلول ويقدم ويمكن اضافه اي بهارات علي حسب الرغبه بالف هنا وشفا



ملحوظات هامه



1.عند نقع الفول وتغير الماء في اول مره وبدء تنبيت وظهور البرعم الصغير نبدأ بغسله ونضيفه في مصفاه لكن لا نضعه فى حله او وعاء مغلق حتى لا يؤدي لظهور الريم، ونغسل شاش او قطعه من القطن وتعصر وتوضع علي وش الفول مبلله



2.نتاكد من انبات الفول بأكمله كله تماما ينبت لان الفوله التي لا تنبت تفرقع في الفرن فلا نستفاد منها

3.هناك طريقتين للتسويه ان يوضع في الفرن ونباشره والفرن يكون مشتغل من فوق وتحت وندخله علي نار عاليه علي درجة حراره 200 درجه ربع ساعه فقط على الشبك في النصف وكل ١٠ دقائق نقلبه على الجانبين حتي يصل للون الذهبي.



3. يمكن تحميص الفول في طاسه غير لاصقه دون اي مواد دهنيه ونقلب بأستمرار علي نار هاديه حتي نصل لنفس النتيجه اختيار حسب الرغبه سواء في الفرن او علي البوتاجاز



4.بعد وضعه في المحلول (محلول التمليح) ٢٤ ساعه بعد ذلك نصفيه ونضيف عليه مره ثانيه كمون وليمون وشطه حسب الرغبه



5.لحفظ الفول المقلي من نفس المياه الخاصه به ويقدم بالهناء والشفاء