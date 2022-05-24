عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفول المقلي للشيف عظيمة حمدي

الفول المقلي
الفول المقلي

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الفول المقلي. 

txt

قدميها لأطفالك.. طريقة عمل كيك المانجو

txt

طالبة مصرية تبتكر طريقة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد وطاقة

المقادير


نصف كيلو فول بلدي مصري
ملعقة كبيرة ملح 
ملعقة كبيرة كمون 
ملعقة صغيرة شطه- اختياري 
نص كوب عصير ليمون

طريقة التحضير
1.يغسل الفول جيدا ثم ينقع في الماء من ٢٤ ساعه حتى ٣٦ ساعه ويجب متابعه الفول جيدا وتغيير الماء له باستمرار؛ حتى نتخلص من الغازات السامه الموجودة بالفول ويترك حتى يصل الي مرحله ان يكون فول منبت ويكبر بداخل المياه وبعد ذلك

2.يصفي الفول جيدا من الماء ويتم غسله ثم ناتي بمقلايه ونسخنها جيدا علي النار بدون سمن او زيت او اي ماده دهنيه 

3.ثم يوضع بالفول ويقلب جيدا علي النار حتى يصل للون الذهبي ويحمص علي نار متوسطه 


4. وبعد وصوله للون الذهبي يتم غلق النار وإعداد محلول التمليح

يحضر إناء ويوضع به ماء ومعلقه من الملح ومعلقه من الكمون والشطه اختياري وعصير الليمون ثم ننزل بالفول المحمص في محلول التمليح ونتركه يوم كامل في المحلول حتي يمتص الفول كل طعم التوابل الموجوده في المحلول


5.وبعد مرور ٢٤ ساعه يصفي الفول من المحلول ويقدم ويمكن اضافه اي بهارات علي حسب الرغبه بالف هنا وشفا

ملحوظات هامه

1.عند نقع الفول وتغير الماء في اول مره وبدء تنبيت وظهور البرعم الصغير نبدأ بغسله ونضيفه في مصفاه لكن لا نضعه فى حله او وعاء مغلق حتى لا يؤدي لظهور الريم، ونغسل شاش او قطعه من القطن وتعصر وتوضع علي وش الفول مبلله

2.نتاكد من انبات الفول بأكمله كله تماما ينبت لان الفوله التي لا تنبت تفرقع في الفرن فلا نستفاد منها

3.هناك طريقتين للتسويه ان يوضع في الفرن ونباشره والفرن يكون مشتغل من فوق وتحت وندخله علي نار عاليه علي درجة حراره 200 درجه ربع ساعه فقط على الشبك في النصف وكل ١٠ دقائق نقلبه على الجانبين حتي يصل للون الذهبي.

3. يمكن تحميص الفول في طاسه غير لاصقه  دون اي مواد دهنيه ونقلب بأستمرار علي نار هاديه حتي نصل لنفس النتيجه  اختيار حسب الرغبه سواء في الفرن او علي البوتاجاز

4.بعد وضعه في المحلول (محلول التمليح) ٢٤ ساعه بعد ذلك نصفيه ونضيف عليه مره ثانيه كمون وليمون وشطه حسب الرغبه

5.لحفظ الفول المقلي من نفس المياه الخاصه به ويقدم بالهناء والشفاء

فول المخلفات الزراعية البوتاجاز طالب طريقة التحضير التواب طربة عمل فول مقلي health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

موضوعات متعلقة

17 كلمة تساعدك على النوم فى ثوانِ.. لمن يعاني من الأرق

طريقة تخليل الزيتون الأسود والأخضر والكالاماتا

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

توخي الحذر عند ارتداء العدسات اللاصقة .. إليكم السبب

ترشيحاتنا

انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

قيام الليل قبل أذان الفجر بأقل من ساعة.. هل فاتك ثوابه؟

ناقد رياضي: الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

إسماعيل ياسين في ذكرى رحيله.. أهم أفلامه وحقيقة وفاته فقيرا

موتورولا تستعد لإطلاق Motorola Razr 3 بميزات تنافس هواتف سامسونج

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ