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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قدميها لأطفالك.. طريقة عمل كيك المانجو

كيك المانجو
كيك المانجو

كيك المانجو من الحلويات السريعة التي يمكن تجهيزها في المنزل للأسرة والأطفال.

تحتاج كيك المانجو إلى بعض المكونات البسيطة، يمكنك التعرف على الوصفة من خلال موقع food.

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مكونات كيك المانجو

 كوب سميد.

1 كوب لب مانجو.

1/4 كوب زيت.

3/4 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

قليل من الملح.

الفستق للتزيين.

طريقة عمل كيك المانجو 

1- سخني الفرن مسبقًا على 170 درجة مئوية.

2- الآن اخلطي السكر والملح والبيكنج بودر مع السميد.

3- يضاف الزيت في الخليط ويقلب جيدا، ثم نضيف لب المانجو ونخلط مرة أخرى.

4- اتركه جانباً لمدة 10-15 دقيقة سوف ينقع السميد في كل نكهات المانجو حتى ذلك الحين.

5- ضع الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة.

6- اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة.

 

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