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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للرجيم.. طريقة عمل صينية الكيك في المنزل

طريقة عمل صينية الكيك
طريقة عمل صينية الكيك للرجيم

تعتبر طريقة عمل صينية الكيك للرجيم من الوصفات السهلة واللذيذة، والتي تتناسب مع أنظمة الرجيم المختلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، بمكونات غير مكلفة.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صينية الكيك للرجيم بخطوات سهلة وغير مكلفة، وهي وصفة لن تستغرق سوى ساعة ونصف ، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص ويمكن للأطفال والكبار تناولها.

طريقة عمل صينية الكيك للرجيم
 

طريقة عمل صينية الكيك للرجيم


مقادير طريقة عمل صينية الكيك للرجيم :
2 كوب دقيق
1 كوب سكر دايت
1 لتر حليب خالي الدسم
¼ كوب زيت زيتون
3 بيضات
1 ملعقة فانيليا
1 ملعقة بايكينج باودر


طريقة تحضير صينية الكيك للرجيم :
- اخلطي الدقيق مع البايكينج باودر.
- اخلطي السكر مع البيض والفانيليا في العجان الكهربائي ثم أضيفي الزيت، الحليب بالتدريج مع استمرار الخفق.
- أضيفي خليط الدقيق واخلطي حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
- اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ، ثم ادخليها الفرن حتى تنضج لمدة 45 دقيقة ثم يقدم الكيك للرجيم في طبق التقديم.

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