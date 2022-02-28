عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعيدا عن نظم الرجيم القاسية في أسبوعين تخلصى من الوزن الزائد

صدى البلد

إذا كنت ممن زاد وزنهم كثيرا خلال الشتاء بسبب الرغبة المستمر لتناول الحلويات والإفراط في تناول الطعام الجوع ليلا يمكنك التغلب على تلك الكيلوجرامات برجيم فعال لحرق الدهون في أسبوعين فقط وبدون حرمان بعيدا عن نظم الرجيم القاسية أالتي قد تسبب العديد من المضاعفات والشعور بالارهاق إليك خطه رجيم سعرات حرارية متوازن  يقدمها موقع برايت سايد.

الأسبوع الأول 
 

الإفطار 
كوب عصير من الجريب فروت
2 قطعه جبن لايت + 1 توست سن
أو 2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن
بين الافطار والغداء ..خس وخيار بأى كمية
الغداء اختارى من الآتى ..طبق شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى
أو
طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دسم + صدر دجاجة مشوية
أو علبه تونى + طبق سلطة خضراء +نصف رغيف سنبين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء .2 زبادى لايت +ثمرة فاكهة
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بالليمون + رغيف سن

فوائد لحمة الراس .. وهل تسبب زيادة الوزن لمتبعي الرجيم ؟

الأسبوع الثاني


اليوم الأول والثانى
الإفطار اليومى :
بيضة مسلوقة  + طبق سلطة

بعد ساعه ..
كوب قرفة بالجنزبيل

الغذاء:علبة تونة بدون زيت  + نصف رغيف بلدى
العشاء:3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف بلدى

اليوم الثالث والرابع والخامس

الإفطار:قطعة جبن قريش + ربع رغيف عيش بلدى
بعد ساعه ..كوب جنزبيل بالليمون
الغداء ..طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء
العشاء ..كوب زبادى
اليوم السادس والسابع ..الأفطار ..كوب شاى باللبن + 2 بسكويت ديجستيف
الغداء ..كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم دجاج + طبق سلطة
العشاء ..كوب زبادى

الشتاء الحلويات تناول الحلويات اسبوعين المضاعفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة.. 6 أطعمة خارقة يجب إدخالها لنظامك الغذائي وفي الشتاء.. أسرع رجيم لحرق الدهون خلال أسبوعين

مع برودة الجو أسرع رجيم لحرق الدهون والسيطرة على شهيتك

ترشيحاتنا

لماذا أعلن الزمالك التحقيق مع كارتيرون ورفض إقالته مباشرة

ارتفاع البيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28-2-2022

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. قرار أمريكي عاجل بشأن قواتها بأوروبا

توافق أوروبي على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ