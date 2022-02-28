بعيدا عن نظم الرجيم القاسية في أسبوعين تخلصى من الوزن الزائد

إذا كنت ممن زاد وزنهم كثيرا خلال الشتاء بسبب الرغبة المستمر لتناول الحلويات والإفراط في تناول الطعام الجوع ليلا يمكنك التغلب على تلك الكيلوجرامات برجيم فعال لحرق الدهون في أسبوعين فقط وبدون حرمان بعيدا عن نظم الرجيم القاسية أالتي قد تسبب العديد من المضاعفات والشعور بالارهاق إليك خطه رجيم سعرات حرارية متوازن يقدمها موقع برايت سايد.

الأسبوع الأول



الإفطار

كوب عصير من الجريب فروت

2 قطعه جبن لايت + 1 توست سن

أو 2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن

بين الافطار والغداء ..خس وخيار بأى كمية

الغداء اختارى من الآتى ..طبق شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى

أو

طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دسم + صدر دجاجة مشوية

أو علبه تونى + طبق سلطة خضراء +نصف رغيف سنبين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة

العشاء .2 زبادى لايت +ثمرة فاكهة

بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة

أو

فول بالليمون + رغيف سن

الأسبوع الثاني



اليوم الأول والثانى

الإفطار اليومى :

بيضة مسلوقة + طبق سلطة



بعد ساعه ..

كوب قرفة بالجنزبيل



الغذاء:علبة تونة بدون زيت + نصف رغيف بلدى

العشاء:3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف بلدى



اليوم الثالث والرابع والخامس



الإفطار:قطعة جبن قريش + ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه ..كوب جنزبيل بالليمون

الغداء ..طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء

العشاء ..كوب زبادى

اليوم السادس والسابع ..الأفطار ..كوب شاى باللبن + 2 بسكويت ديجستيف

الغداء ..كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم دجاج + طبق سلطة

العشاء ..كوب زبادى