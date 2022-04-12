عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكيك الأسفنجية بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

كيك أسفنجية
كيك أسفنجية

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الكيك الاسفنجية ،بشكل يناسب الأسناكس بين الفطار والسحور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

txt

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 11-4- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

txt

لسحور صحي .. طريقة عمل تارت التمر في 5 دقائق

مقادير طريقه عمل الكيكه:

4 بيضات
2 كوب دقيق
كوب إلا ربع من الحليب
كوب إلا ربع من السكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكمج بودر
نصف كوب زيت

طريقه عمل الكيكه:

1-  يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يدهن القالب بالسمن ويرش بالدقيق مع إزالة الفائض من الدقيق بالضرب الخفيف في وعاء ينخل الدقيق مع البودر ويقلب ومن ثم يوضع جانباً.
2-  يوضع البيض مع اللبن مع السكر مع الزيت الفانيليا في المضرب أو وعاء الخلط الكهربائي ويخفق حتى يذوب السكر بشكل كامل.
3-  بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في وعاء ويرش أو أن يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق بمخفقة اليد في إتجاه واحد حتي يصبح الخليط سميك بالشكل الكافي.
4-  بعد ذلك يترك خيط في العجين ويصب في الصينية ويوضع في الفرن حتي يستوي بشكل كامل أو يتم وضعه في قالب سكين أو سيخ ويخرج نظيف وينقل من الفرن ويترك حتي يبرد بشكل كامل ويقدم مع الشاي بالحليب أو الشاي العادي أو حسب الرغبة.

عمل الكيك طريقة عمل الكيك ازالة الشاي بالحليب خطوات اتجاه ملعقة صغيرة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

موضوعات متعلقة

3 وصفات سريعة.. حضرى الدونات بـ 3 طرق مختلفة

سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل

خطوة بخطوة طريقة تحضير الكب كيك

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن التحقق من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا

نزع الأراضي الأثرية المملوكة للأفراد بشكل مؤقت .. القانون يوضح

تعليقا على انتخاب رئيس وزراء جديد..البيت الأبيض: شراكتنا مع باكستان طويلة الأمد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل موعدها.. المفتي يوضح الضوابط الشرعية

محمد شبانة: جمال علام يفضل تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

حسام حسن عن تدريبه منتخب مصر: لم أُدلِ بأي تصريحات صحفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ