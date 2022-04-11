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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 11-4- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 11-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندى 

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

اليوم يعد مهم جدا لرجال الأعمال و يمكنك الحصول على فرصة جيدة للنهوض بعملك. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

سيكون عبء العمل أكثر على الأشخاص الذين يقومون بوظائف حكومية و من ناحية أخرى ، يحتاج الأشخاص الذين يقومون بوظائف خاصة إلى اتباع نصيحة كبار المسؤولين.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 في المكتب ، يُنصح بالتركيز بشكل كامل على عملك. من المرجح أن تظل المواقف في حياتك الشخصية متوترة. قد يزداد أي نزاع يتعلق بالممتلكات.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 اليوم يمكن أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة في منزلك. اليوم سيكون يوما عاديا من ناحية الصحة.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

إذا كنت ترغب في السفر إلى الخارج للحصول على وظيفة ، فيمكنك الحصول على أخبار جيدة في هذا اليوم. من ناحية أخرى .

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 يمكن لأصحاب الأعمال الذين لديهم شركاء تحقيق مكاسب مالية هائلة اليوم. علاقتك مع شريكك ستكون أفضل. سوف تتحسن حالتك المالية.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 ستتمكن اليوم أيضًا من سداد بعض القروض الصغيرة القديمة. إذا كنت تخطط لإجراء أي عملية شراء كبيرة ، يُنصح بالانتظار لبعض الوقت.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 ستكون أجواء منزلك جيدة و سيكون هناك دعم من الوالدين. للبقاء بصحة جيدة ، عليك تجنب الأطعمة الخارجية

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 من المرجح أيضًا أن يحصل الأشخاص الذين يحاولون الحصول على وظائف حكومية على نتائج كما هو متوقع اليوم. يبدو أن عملك الشاق يؤتي ثماره.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك على صعيد العمل. سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري قد يضطر الأشخاص الذين يقومون بوظائف إلى الذهاب في جولة رسمية اليوم. 

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

، سيكون اليوم مكلفًا للغاية بالنسبة لك. قد تزيد نفقات المنزل. بصرف النظر عن هذا ، بسبب التدهور المفاجئ لصحة أحد أفراد الأسرة ، قد تنفق أيضًا الكثير من المال على الأدوية.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 سيكون هناك انسجام جيد في العلاقة مع زوجتك. في الشدائد ، ستحصل على دعم من تحب. اليوم سيكون يومًا مختلطًا بالنسبة لك من حيث الصحة. يُنصح بتجنب وضع الكثير من ضغط العمل على نفسك.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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