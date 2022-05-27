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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطار برلين.. هل يكون الحل لأزمة تصدير الحبوب الأوكرانية؟

قطار بضائع ألماني
قطار بضائع ألماني

تعطلت صادرات الحبوب من أوكرانيا التي يطلق عليها سلة الخبز لأوروبا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة غذائية متزايدة يمكن أن تستمر لسنوات في حال عدم التصدي لأسبابها، ودعت لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية.

ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، تعمل ألمانيا على نقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في موانئ بحرية أوكرانية بسبب حصار الجيش الروسي، عن طريق السكك الحديد، على ما أعلن الجنرال كريستوفر كافولي، المسؤول الكبير في الجيش الأمريكي، والذي يتوقع له أن يكون القائد المقبل للقيادة الأمريكية في أوروبا.

وقال كافولي في كلمة أمام المشرعين الأمريكيين إن ما يصل إلى 22 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا بسبب حصار روسيا لموانئ جارتها.

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وكحل للمشكلة، خصصت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" مؤخرا خدمة بالقطار لنقل الصادرات. وقال كافولي خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ الأمريكي إن "شركة السكك الحديد الألمانية تدخلت مؤخرا"، مضيفا "يقومون بما يطلقون عليه قطار برلين، على غرار جسر برلين الجوي، لتخصيص قطارات تخرج القمح من أوكرانيا وصولا إلى غرب أوروبا".

وأوضح كافولي أن بولندا أقامت نظام عبور حدودي سهلا مع ألمانيا، لتسهيل عمليات التسليم. ولدى خروج القمح من بولندا، يُنقل إلى مرافئ ألمانيا الشمالية لتصديره إلى أماكن أخرى.

ومن ناحيتها فتحت رومانيا مرفأ كونستانتسا المطل على البحر الأسود أمام القمح الأوكراني، مع إمكان نقل 90 ألف طن يوميا. وقال كافولي "اعتقد أنه سيكون هناك أكثر من وسيلة نقل سيتعين علينا استخدامها".

وبدورها تريد شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" (DB) منح أوكرانيا المزيد من الدعم لصادرات الحبوب. وقالت زيجريد نيكوتا، رئيسة فرع الشحن بالشركة "نحن نفعل كل ما يمكننا القيام به كشركة من منطلق المسؤولية الاجتماعية".

وأضافت: "في ضوء المجاعة التي تلوح في الأفق في أجزاء من العالم والحاجة الهائلة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى العالم، سننظم المزيد من الطلبات ورحلات القطارات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية" في ألمانيا.

ويشغل فرع الشحن بدويتشه بان "DB Cargo"، مع شركات تابعة في بولندا ورومانيا، حاليًا عدة قطارات يوميًا محملة بالحبوب إلى موانئ بحرية مختلفة. وتقول نيكوتا: "الآن يتعلق الأمر بتوسيع هذه الصادرات الزراعية. والهدف هو إنشاء وصلات صالحة وفعالة إلى الموانئ البحرية في بحر الشمال والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط."

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