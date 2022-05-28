وحداني.. أحدث أغاني جوزيف عطية باللهجة المصرية

طرح المطرب اللبناني جوزيف عطية اغنيته الجديدة "وحداني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب بطريقة الفيديو ليركس.

ومنذ طرح أغنية جوزيف عطية الجديدة، وهي تحقق نجاح كبير ونسب مشاهدات مرتفعة حيث تصدرت تريند اليوتيوب خلال ساعات من طرحها.

أغنية جوزيف عطية من كلمات أخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين وقدمها جوزيف عطية باللهجة المصرية.

من جهة أخرى يستعد جوزيف عطية لتصوير أغنية جديدة في دبي من إنتاج شركة ستار سيستم ،يشاركه بها الفنان فوديل ، والأغنية باللهجة المغربية وتحمل طابع إيقاعي صيفي بإمتياز.

يتواجد جوزيف عطية حاليًا في جزيرة كايمان لإحياء واحد من أهم حفلات الزفاف هناك، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الجماهيرية.