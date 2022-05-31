العثور على جثة عجوز متحللة داخل منزل بشبين القناطر

عثر أهالى قرية الزهويين دائرة مركز شرطة شبين القناطر على جثة عجوز فى حالة تحلل تام بعد 7 أيام من وفاته فى المنزل لاقامته بمفرده فى المنزل بعد وفاة زوجته وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية بلاغا من الأهالى بعثورها على جثة شخص يدعى " ح م ح " 63 سنة عثر علية جثة متحللة فى منزله .

انتقلت قوة امنية لمكان البلاغ وتبين من الفحص ان المتوفي يقيم بمفرده فى المنزل بعد وفاة زوجته منذ فترة كبيرة وأبناءه يقيمون فى أماكن بعيدة عنه وأنه يعيش فى المنزل بمفرده وان الجيران اكتشفوا وفاته بعد خروج الرائحة من المنزل فقاموا بفتح المنزل وعثروا على الجثة متحللة تماما وتبين أنه لم يخرج من المنزل منذ 7 ايام تقريبا وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعى لفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته والجيران.