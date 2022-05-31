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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى، لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، وجرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "الهيروين والشادو والحشيش"، و4 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى، و6 هاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين سبق اتهامهم بعدد من القضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.


عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط كلا من "س إ أ"، 65 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا، مسجل خطر، و"م أ م"، 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و"خ و أ"، 18 سنة، عاطل، وذلك أثناء قيادتهم دراجتين ناريتين بمنطقة سكن الأول، وبحوزتهم "350 جرام من مخدر الهيروين، و1500 جرام من مخدر الشادو، و750 جرام من مخدر الحشيش، و4 سلاح أبيض، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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