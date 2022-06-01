الاتحاد المغربي: تصريحات فوزي لقجع المنتشرة غير صحيحة

أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، آن التصريحات المنتشرة باسم فوزي لقجع رئيس الاتحاد غير صحيحة، وأنه لم يتحدث عن مصر والأندية المصرية.

وقال مقروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فوزي لقجع تحدث فقط بشأن التحكيم الافريقي ولم يتجنب لأي أندية، وكانت لصحف مغربية فقط".

وتابع المتحدث الإعلامي لكرة القدم: "فوزي لقجع لم يتحدث لأي صحيفة جزائرية خلال الأيام الماضية".

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، أمام الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.

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