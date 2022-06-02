شاهد| ممرضة تسحل مسنة حتى البكاء بمستشفى أمراض عقلية ببريطانيا

في مشهد مروعة كشفته أحد الكاميرات المراقبة بأحد مستشفيات الأمراض العقلية بأنجلترا، ابكت ممرضة رعاية مسنة بعمر 88 تعاني من مرض عقلي بعد ان سحلتها على الأرض وكستر خاصرها.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، سجنت المممرضة جين بيفرلي جريفيث ، 66 عامًا ، بعد أن تم تصورها بكاميرا المراقبة وهي تدفع المسنة ماتيلدا كونيل الضعيفة إلى الأرض في وحدة الصحة العقلية بالمستشفى.

استمعت المحكمة كيف أظهرت المممرضة "اللامبالاة القاسية" وهي تشاهد المسنة وهي تتلوى من الألم الرهيب، على الأرض.

فيما ادعت الممرضة أن المريضة المسنة سقطت عن طريق الصدفة ، وأخبرت العاملين في مستشفى فورنيس العام ، كمبريا ، بأنها تعثرت.

لكن لقطات الفيديو المروعة التي تم عرضها أثناء محاكمة الممرضة، كشفت كيف تصارعت مع السيدة المسنة في الردهة قبل دفعها على أرضية غرفة جانبية، وفي اللقطات ، يمكن سماع ماتيلدا وهي تصرخ من الألم بينما أطفأ جريفيث الأنوار ووقف فوقها.