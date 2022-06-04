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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر صباح اليوم السبت، لجان امتحانات كلية الفنون الجميلة في يومها الأول، يرافقه الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

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وشدد رئيس جامعة الأقصر، خلال تفقده على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كل العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لكافة طلاب جامعة الأقصر.


ووجه الدكتور محمد محجوب، بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

 

وأدى طلاب كلية الفنون الجميلة، الفرقة الثالثة قسم الديكور شعبة عمارة داخلية مادة تصميم معماري، وشعبة فنون تعبيرية مادة هندسة المناظر، وقسم التصوير شعبة تصوير المادة طبيعة حية وكروكي، وشعبة تصوير جداري مادة مبادئ التصميم المعماري، قسم الجرافيك شعبة تصميم مطبوع مادة مناظر خلوية، وشعبة رسوم متحركة مادة مناظر، قسم النحت شعبة النحت الفراغي والميداني مادة نحت مباشر، شعبة الميدالية والنحت البارز مادة نحت مباشر.

 

يذكر أن امتحانات نهاية العام انطلقت اليوم السبت 4 يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، وتنتهي يوم 5 يوليو المقبل، وجاءت مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات على النحو التالي: 4 يونيو كلية الفنون الجميلة، و5 يونيو كلية الألسن، و9 يونيو كلية الآثار، 11 يونيو كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، و13 يونيو بكلية الطب.

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