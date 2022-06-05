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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ضوء رؤية مصر 2030..

حقوق عين شمس تنظم المؤتمر السنوي بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تعتزم كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافي عقد مؤتمرها السنوي بعنوان "الجوانب القانونية واالقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ، انطلاقا من دور كلية الحقوق جامعة عين شمس الفاعل والكبير في خدمة المجتمع وقضاياه،  وذلك خلال الفترة من  ٥-٦ نوفمبر ٢٠٢٢ بمقر الكلية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، المستشار عمر مروان وزير العدل ، الد كتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر ، الدكتور محمد  الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة التنظيمية والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

 

وتركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، في اطار رؤية مصر 2030  لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

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وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

بغية تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تحقيقها.

 

وأوضح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسية هي 
المحور الأول دور القوانين الوطنية في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية
المحور الثاني: دور القانون الدولي في تحقيق الاستدامة البيئية.

المحور الثالث: أثر التقنيات الحديثة ورقمنة الجهاز الإداري في تعزيز الحوكمة

المحور الرابع: تحديات التنمية المستدامة في أوقات الأزمات.

رؤية مصر 2030 كلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور محمد صافي الدكتور خالد عبد الغفار Jobs Education

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