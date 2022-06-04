تربية عين شمس تناقش طرق حل المتباينات في الرياضيات 8 يونيو

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية سلسلة حلقات منفصلة تحت عنوان طرق حل المتباينات الدالية ذات المتغيرين "الرياضيات ... " يوم الأربعاء ٨/٦/٢٠٢٢ وذلك فى تمام الساعة ٢ بعد الظهر On line على مايكروسوفت تيمز



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والجدير بالذكر نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية بطورس مركز أبو حمص .

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ،و تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدمت قافلة اليوم الواحد خدماتها الطبية مجاناً ل٦٠٠ مواطن في تخصصات الباطنة ، الرمد، الجلدية ،العظام ، النساء والتوليد، المخ والأعصاب ، الأطفال ، الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى تحويل ٨ حالات لتلقى العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

كما قدمت القافلة العلاج مجاناً وتم صرف العلاج ل ٥٠٠ مواطن من صيدلية القافلة.

وقد أجرى سهيل حمزة جولة تفقدية باشر خلالها أعمال القافلة وسط إجراءات احترازية ووقائية والتأكد من توزيع الكمامات مجانا على جميع المترددين على القافلة.

وشملت القافلة تقديم عدد من حملات التوعية التي قدمها د. طارق عبد الفتاح لأهالى القرية حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة تضمنت عدد من المحاور منها مفهوم التغذية الصحية وأهميتها وفوائدها وكذلك حملة توعية بعنوان صحة المرأة والطفل ناقشت عدة محاور منها أسباب تعرض المرأة للأمراض والصحة النفسية للمرأة ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.