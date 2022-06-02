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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية عين شمس تعلن أبرز التعليمات بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب
طلاب

استعدت كلية التربية بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون التعليم والطلاب لعقد الاختبارات الالكترونية العام الجامعى ٢٠٢١ /  ٢٠٢٢  بكلية التربية على منصة الكلية والجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة عقد قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إدارة الدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية.

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وأكد الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول  قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة.

كما حث على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

ووأعلن عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن التجربة علي عدد 65 طالب فى برامج البكالوريوس في العلوم والتربية (تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM) في تخصصات (الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والجيولوجيا والرياضيات) باللغة الإنجليزية.

وشدد الدكتور حازم راشد علي تعاون جميع فريق إدارة الأزمات وتكنولوجيا المعلومات والقائمين على التدريس وأعضاء الكنترول والسادة رؤساء اللجان والملاحظين والشئون العامة على نجاح التجربة مما أدى إلى انتظام سرعة الانترنت وعمل خطط بديلة فى حالة انقطاع الكهرباء والانترنت أو تعطل الأجهزة مع توافر الدعم التقنى طوال الوقت بالقاعات.

وأكد عميد كلية التربية، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور حازم راشد، عن أفضل الطرق والوسائل التي تساهم في فهم المناهج التعليمية وعبور امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسلام ومن ثم القدرة على حل الأسئلة في نمطها الجديد.

وأفضل هذه الطرق والمهارات التي يجب العمل بها:

١- تحديد الهدف:

يجب أن تحدد أهداف التعليم التي تسعى لتحقيقها لكل مقرر أسبوعيا وترتيبها حسب أهميتها.

٢- تنزيل الملفات:

قم بتنزيل ملفات الشرح لكل مقرر من المنصة وتنظيمها في مجلدات خاصة علي جهازك.

٣- حضور المحاضرات:

اهتم بحضور المحاضرات في الكلية واونلاين ومشاهدة فيديوهات الشرح علي المنصة لكل مقرر.

٤- التعلم والاستذكار:

يجب قراءة المحتوى بتركيز وكتابة الملاحظات والملخصات وتبادل المعلومات والأفكار مع الزملاء.

٥- تسليم التكليفات:

من الضروري تسليم التكليفات المطلوبة علي المنصة قبل انتهاء موعدها بوقت كافي.

٦- يجب متابعة مواعيد الاختبارات وحلها علي المنصة التعليمية ومعرفة نتائجها لتحسين ادائك.

وأوضح "راشد" انها عبارة عن مواقع عبر الإنترنت تمكن المتعلمين من دراسة مقررات تعليمية وفق خطة زمنية معينة.

وأضاف عميد كلية التربية، انها تساهم في تحضير الطلبة للامتحانات، وتمنحهم الفرصة في تعميق الفهم للمادة التعليمية حسب الوقت الذي يناسبهم، فهي تهدف إلى تعليم الطلاب على منهجية التعليم الذاتية بجانب أنها تيسر التعلم للفئات الخاصة والمتغيبين لظروف قاهرة.

أوضحت إدارة الكلية أن الخطة التأمينية لعملية الإمتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمى للكلية وعلى صفحات الأقسام، ومضمونها كالتالي:  حفاظاً على سلامتك أثناء فترة الامتحانات، برجاء اتباع الإرشادات التالية: -

الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول.

- التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية و الإنتظار بها.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية و طوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة (المناديل ومواد التعقيم و القفازات).

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب حيث لن يتم تداول أي مشروبات أو مأكولات داخل اللجان.

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.

- ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.

كلية التربية جامعة عين شمس الاختبارات الالكترونية منصة الكلية الدكتور حازم راشد Jobs Education

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