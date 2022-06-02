خبير: خدمة الخط الساخن تحرم طلاب المدارس الحكومية من معرفة نتائجهم

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن خدمة الخط الساخن لمعرفة نتائج طلاب المدارس قبل صدورها، أصبحت عقد احتكار يقصر عرض نتائج الشهادات على الخدمة التليفونية ويحرم جميع مقدمي الخدمة المجانية من تقديمها عبر الوسائط المختلفة مثل المواقع الإلكترونية والصحف الورقية.

وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه ما زالت بعض مديريات التعليم مثل مديرية تعليم القاهرة ترفع النتيجة أولا على خط ساخن 0900 للتربح قبل إعلانها على موقعها، ويحرم طلاب المدارس الحكومية والفقراء من معرفة نتائجهم قبل عرضها بالمدارس، في الوقت الذي تؤكد الدولة على حفاظها على مجانية التعليم.

وقال إن بيع النتائج للشركات الخاصة مخالف لقوانين مجانية التعليم، والدستور المصري، واصفا بيع نتائج الطلاب لشركات خاصة، ويدفع الطالب مبالغ لمعرفة نتيجته، بأنه استكثار لفرحة الطالب بمعرفة نتيجته، عقب عنائه وعائلته ودفعهم مبالغ طائلة طوال العام بالدروس الخصوصية.

ورصد موقع “صدى البلد” شكوى أحد أولياء الأمور عن فشله بالخطوط الساخنة الخاصة بالتعليم بمصر، موضحًا فشله سابقا فى إنهاء إجراءات معرفة نتيجة ابنة، الطالب بالمرحلة الإعدادية، موضحًا أنه تم تعليقه في المكالمة مدة لا تقل عن ساعة إلا ربع وانتهت المكالمة بعبارة: «نتواصل لاحقا وسنجيبك فى أسرع وقت»، 48 ساعة مرت دون رد، وفترة أطول مرت على «إبراهيم»، والد الطالب «على»، الذى تقدم بشكوى، دون أن يجد حلاً للمشكلة: “اتصلت برقم الخط الساخن الخاص بالشكاوى، ولم يصلنى أى رد منهم، ولكن لسه المشكلة مستمرة وماحدش هيسأل فينا”.