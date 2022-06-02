أثر.. فيلم وثائقي لآداب إعلام عين شمس يرصد عواصم مصر عبر العصور

قام طلاب كلية الاداب قسم علوم الاتصال والاعلام جامعة عين شمس بتنفيذ مشروع تخرجهم في فيلم وثائقي بعنوان "أثر"، حيث يتناول الفيلم عدد من عواصم مصر التاريخية وهي مدينة طيبة والأسكندرية والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة في فيلم وثائقي وطني من نوع فريد بعنوان " أثر" وذلك تحت إشراف الدكتور دينا فاروق أبو زيد رئيس مجلس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، الدكتورة هبة شاهين، وإشراف التنفيذ الدكتورة إنجي مجدي.

ويرصد الفيلم عواصم مصر على مر العصور والحقب التاريخية من منف للعاصمة الإدارية في رحلة يخوضها شاب مرورا بخمسة عواصم وهم أهم عواصم كانت مركزا للحكم في مصر ( منف - طيبة - الاسكندرية- القاهرة - وصولا للعاصمة الادارية)، ومن خلال تلك العواصم تتجسد مختلف الحضارات والعصور بالآثار التي خلدت في تلك العواصم والمباني وحتى نصل للعاصمة الإدارية في رسالة قوية أن التاريخ يعاد من جديد في العاصمة الإدارية وأن المصري مازال قادرا على إبهار العالم وبناء حضارة جديدة يعيشها شباب الحاضر ويفتخر بها اجيال المستقبل، وذلك من خلال متحف العواصم الذي ستيم افتتاحه قريبا.

وأكدت يمنى عصام رئيس فريق العمل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم اختيار الفكرة بهدف تثقيف الشباب بتاريخ بلدهم من الماضي حتى الآن، ولكي يكون الشباب على وعي كامل بمستقبل مصر كما أن الفكرة كانت تتطلب بحث عميق في كتب تاريخ والرجوع لأساتذة في التاريخ للتأكد من المعلومات

وأضافت يمني أن هناك عدد من الصعوبات التي واجهت الفريق خلال العمل من بينها السفر من مدينة لمدينة في فترة زمنية قصيرة، وكذلك التصوير بالأماكن الأثرية كان يتطلب استخراج تصاريح من جهات مختلفة، ولكن كان هناك ترحيب كبير من المسؤولين واعجاب بالفكرة مما سهل علينا الاجراءات،

وتقدمت بالشكر للمشرفين على المشروع ولفريق العمل الذي عمل بكل حب وشغف من أجل خروج العمل بهذا الشكل المشرف.

وشهد العمل ظهور خاص للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والشيخ محمود عبد الجواد أحمد منسق وحدة الشعائر الدينية والقرآن الكريم بالجامع الأزهر، والقس باسيليوس صبحي رئيس قسم الآباء والتاريخ بالكلية الأكليريكية اللاهوتية بالقاهرة والدكتور خالد رؤوف المنسق العام للمؤسسة اليونانيه الثقافيه بالإسكندرية والعميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمود فاروق و جادالله حراس بمعبد الكرنك.

وشارك بالمشروع عدد من الطلاب وهم "يمنى عصام- هايدي طارق- ندى عبدالمجيد- نوران محمد - ندى البلتاجي - سندس هشام - هايدي شريف -هايدي خليل -هالة احمد- حبيبة اسامة- اسماء منصور- نورهان جلال- حبيبة محمد- عمرو مجدي- محمد محمود- روان شريف- مي جمال- نادين سامح- سارة محمد" كما قام بأداء التمثيل سراج زهران.