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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 يونيو.. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق معرض الدراسة في اليابان بجامعة عين شمس، الثلاثاء  7 يونيو - بمدرج المحلاوي - كلية الطب جامعة عين شمس الساعة 12 ظهرا.

وأكدت جامعة عين شمس، ان المعرض سيتضمن مميزات الدراسة في اليابان و برامج الدراسة المتاحة باللغة الانجليزية و فرص المنح، بالإضافة إلى تقديم فرص التبادل الطلابي و الدراسات العليا لمعاوني أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الدراسة في اليابان و كذلك أعضاء هيئة التدريس الراغبين في السفر لأداء أبحاث ما بعد الدكتوراه.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،وبالتعاون مع السفاره اليابانية بالقاهرة ومكتب جامعة كيوشو بالقاهرة.

وعلى جانب اخر عقدت كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس صباح أمس ورشة عمل  ، بعنوان " جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية ٢٠٥٠ ” ، و ذلك ضمن فعاليات الإحتفال بيوم البيئة العالمي.

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تضمنت ورشة العمل شرح  لكيفية المساهمة  فى التصدي بفاعلية لأثار و تداعيات، تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة و النمو الاقتصادي المستدام و الحفاظ علي الموارد الطبيعية و النظم البيئية .

رأس الجلسة الأولى من ورشة العمل الدكتور عادل يس أستاذ العمارة رئيس لجنة جودة الحياة بمجلس الوزراء  ،وشارك  الدكتور مصطفي رجب ، الدكتور أحمد فخري رئيس قسم الانسانيات  ،  الدكتور عبدالمسيح سمعان عبدالمسيح  أستاذ التربية البيئية ، الدكتورة سهام أحمد رئيس قسم العلوم التربوية  ، الدكتورة حنان زيدان رئيس قسم العلوم التربوية ، الدكتورة هاجر نوار مدرس الطاقة الجديدة بقسم العلوم الأساسية.

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