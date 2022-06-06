بدء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار أن الدورة سوف تكون 18 يونيو 2022، ، عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب "أونلاين".

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وأوضح مدير مركز تعليم الكبار محاور الدورة وهي كالاتي:

تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting

أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).

توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي

تصميم الاختبارات الإلكترونية

تصميم استمارات الحضور والتقييم.

تصميم استمارات استطلاع الرأي

التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأشار السعيد الي مواعيد الدورة ستة أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة أسبوعين من 9 الى 18 يونيو 2022، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM

كان قد نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، احتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي تزامنا مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لغسيل الأيدي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية، الدكتور رامي غالي وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس مدير الوحدة المركزية لمكافحة العدوي.

وأكد الدكتور رامي غالي، أن احتفالية اليوم تأتي تأكيدا لدور وحدة مكافحة العدوي وأهميتها في رصد السلوك الطبي المتبع داخل العيادات وغرف التعقيم من دكاترة وتمريض وكذلك علي مستوي الموظفين والعاملين بالكلية، مشيرا إلى وجود اتفاقية تعاون بين الكلية ووحدة مكافحة العدوي بمستشفيات جامعة عين شمس لتدريب العاملين بالكلية لرفع الكفاءات لديهم.

واضاف أنه كما كان لمصر دور بارز في القضاء علي فيروس سى وكذلك جامعة عين شمس، فإن الجامعة أيضا تسعي بشكل كبير في رفع الوعي الكبير لمكافحة العدوي داخل كل المستشفيات والعيادات وتطبيقه بصورة ملموسة علي أرض الواقع وخاصة لدي هيئة التمريض والعمال لما يتعرضوا لهم من خطورة التعرض لعدوي نتيجة تخلصهم للنفايات الطبية.