عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار أن الدورة سوف تكون 18 يونيو 2022، ، عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب "أونلاين".

txt

كيف يحقق النظام الموحد لدراسة الطلاب بالمدارس الفنية احتياجات سوق العمل.. خبراء: تناسب مستوى الجودة مع الاحتياجات أمر حتمى..والطلاب:يسهل وجود فرص التشغيل بعد التخرج

txt

أخبار التعليم| ننشر رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022.. و2.8 مليار جنيه تكلفة إنشاء جامعة حلوان الأهلية

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار محاور الدورة وهي كالاتي:
تصميم برنامج تدريب إلكتروني.
تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.
تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.
أساسيات إنشاء فصل افتراضي.
تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting 
أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).
توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي
تصميم الاختبارات الإلكترونية
تصميم استمارات الحضور والتقييم.
تصميم استمارات استطلاع الرأي
التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأشار السعيد الي مواعيد الدورة ستة أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة أسبوعين من 9 الى 18 يونيو 2022، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM

كان قد نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، احتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي تزامنا مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لغسيل الأيدي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية، الدكتور رامي غالي وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس مدير الوحدة المركزية لمكافحة العدوي.

وأكد الدكتور رامي غالي، أن احتفالية اليوم تأتي تأكيدا لدور وحدة مكافحة العدوي وأهميتها في رصد السلوك الطبي المتبع داخل العيادات وغرف التعقيم من دكاترة وتمريض وكذلك علي مستوي الموظفين والعاملين بالكلية، مشيرا إلى وجود اتفاقية تعاون بين الكلية ووحدة مكافحة العدوي بمستشفيات جامعة عين شمس لتدريب العاملين بالكلية لرفع الكفاءات لديهم.

واضاف أنه كما كان لمصر دور بارز في القضاء علي فيروس سى وكذلك جامعة عين شمس، فإن الجامعة أيضا تسعي بشكل كبير في رفع الوعي الكبير لمكافحة العدوي داخل كل المستشفيات والعيادات وتطبيقه بصورة ملموسة علي أرض الواقع وخاصة لدي هيئة التمريض والعمال لما يتعرضوا لهم من خطورة التعرض لعدوي نتيجة تخلصهم للنفايات الطبية.

جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار Jobs Education اليوم العالمي لغسيل الايدي منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

ترشيحاتنا

بعد استقرار الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-6-2022

ليفربول يتمسك بساديو ماني رغم وجود عرض مغري من بايرن ميونيخ

مصرع عامل في انهيار سقف مبنى تابع لوحدة محلية في سوهاج

عامر حسين: لم نحدد الأندية المشاركة في إفريقيا.. وناديان في البطولة العربية.. فيديو

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

لغة جسد هاري وميجان في اليوبيل البلاتيني تفضح أسرارهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ