وزيرة الثقافة تطلق إشارة إعادة تشغيل مسرح الغد بعد تطويره

أطلقت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اشارة اعادة تشغيل مسرح الغد بعد تطويره وتأهيله ورفع كفاءته وافتتحت جناحا متحفيا مستحدثا به أعده المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق يضم عدد من مقتنيات كوكبة من المسرحيين منهم المخرج فهمي الخولي، مجدي وهبة ، هناء عبد الفتاح ، مديحة حمدي ، الدكتور حسين عبد القادر ، كما شهدت عرض صانع البهجة ( عسل وطحينة - جنان في جنان ) إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، المخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وسامح مجاهد مدير مسرح الغد .



قالت عبد الدايم أن إعادة افتتاح مسرح الغد يثرى حركة الإبداع فى مصر ، واضافت ان المنشآت الثقافية تعد روافد للتنوير واحد ادوات بناء الانسان وتنمية المجتمع ، مؤكدة انه تم اعداد مجموعة من العروض المميزة التى تعمل على تطوير الوعي والوجدان لتقديمها على مسرح الغد وأوضحت أن الاجنحة المتحفية بمختلف مسارح الدولة تهدف لتخليد رموز ورواد القوة الناعمة المصرية .

عروض مسرح الغد

جدير بالذكر ان عرض صانع البهجة ( عسل وطحينة - جنان في جنان ) يضم مجموعة من إبداعات الراحلين بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وتم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويتم تقديمه للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي ، سامية عاطف ، ريم أحمد ، محمود الزيات ، الخضر زنون ، أشرف عبد الفضيل ، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى اسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وتم تطويره وفق احدث النظم المتخصصة حيث شملت الأعمال إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة ، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبد اللطيف ، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم ) ، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر - التحكم - الكهرباء الى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح ، استحداث نظام صوتي داخلي ، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للإعلان الخارجى ، إنشاء محطة إطفاء حريق متكاملة بالخزان ، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الاخشاب - الالمنيوم - الأبواب الخارجية العازلة للصوت ، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى .