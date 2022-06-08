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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استمرار عرض مسرحية 101عزل على متروبول

مسرحية ١٠١
مسرحية ١٠١

استمرار عرض مسرحية " ١٠١ عزل"، من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح ، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء.

يقول الفنان محمد الشرقاوي مدير الفرقة إن العرض هو أول إنتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة.

غدا.. عرض مسرحية 101 عزل على مسرح متروبول بالعتبة

العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجوا بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

١٠١ عزل " من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل تغريد عبد الرحمن، عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب ،أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.

١٠١ عزل مسرح متروبول متروبول محمد الشرقاوى الفنان محمد الشرقاوي تغريد عبد الرحمن

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