استمرار عرض مسرحية 101عزل على متروبول

استمرار عرض مسرحية " ١٠١ عزل"، من إنتاج فرقة مسرح التجوال بالبيت الفني للمسرح ، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء.

يقول الفنان محمد الشرقاوي مدير الفرقة إن العرض هو أول إنتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة.

العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجوا بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

١٠١ عزل " من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل تغريد عبد الرحمن، عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب ،أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.