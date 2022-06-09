استعدادا للحوار الوطني..رئيس الوفد يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

زار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرفقته عصام شيحة عضو لجنة الحوار الوطنى بالحزب وكان في استقبالهما الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمود فوزي مسؤول الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وقد تناول الحوار رؤية حزب الوفد للحوار وموضوعاته ومقترحات الحزب وآلية التعاون مع الأكاديمية لتحقيق أهداف الحوار الوطني.

وأعلن الدكتور عبد السند يمامة عن تقدير حزب الوفد لهذه الدعوة ومشاركة الحزب في الحوار الوطني، مؤكدًا أن لجنة لحوار الوطني بالحزب منذ السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي وعقب دعوة رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية قد عكفت بالفعل على وضع رؤية شاملة لهذا الحوار على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة للحوار السياسي والذي يعد أحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة.

وثمن رئيس حزب الوفد دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة مديرها التنفيذى الدكتورة رشا راغب، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الدعوة الرئاسية الخاصة بملف الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب، مشيداً باتباعها نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار، موجهاً تحية تقدير واحترام للدكتورة رشا راغب مدير الاكاديمية الوطنية للتدريب ولجميع القيادات والعاملين بهذه المؤسسة الوطنية.