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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أكثر علامات السيارات مبيعًا في الخليج والشام لعام 2021.. صور

صدى البلد

تتنافس العديد من العلامات التجارية العالمية في منطقة الخليج العربي من خلال تقديم العديد من الطرازات المميزة سنوياً تهدف من خلالها لتحقيق الريادة وتصدر قائمة المبيعات في المنطقة.

 

وفي السياق التالي نرصد قائمة بأكثر علامات السيارات مبيعًا في دول الخليج والشام للعام 2021، في دول السعودية والامارات والأردن والعراق ولبنان وسوريا واليمن وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

 

تصدرت شركة تويوتا اليابانية قائمة الأكثر مبيعًا في دول الخليج والشام لعام 2021، بمعدل مبيعات وصل إلى 344,823 سيارة، جاءت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في المركز الثاني جاءت العلامة التجارية هيونداي الكورية، والتي وصل معدل مبيعاتها خلال عام 2021 إلى 129,477 سيارة.

 

حلت نيسان ثالثاً في القائمة بمعدل مبيعات وصل يصل إلى 110,552 سيارة، بينما حصدت كيا العلامة الكورية كيا على المركز الرابع في القائمة بمعدل مبيعات وصل إلى 82,359 سيارة.

 

وفي المركز الخامس جاءت العلامة اليابانية ميتسوبيشي سيارات بمعدل مبيعات وصل إلى 56,535 سيارة، وسادساً جاءت ام جي الصينية بالقائمة وتصدرت السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في دول الخليج والشام خلال عام 2021 بمعدل وصل إلى 40,672 سيارة.

 

حلت العلامة الأمريكية شيفروليه في الترتيب السادس بمعدل مبيعات وصل إلى 38,835 سيارة.، تليه شانجان الصينية في المركز السابع بمعدل مبيعات وصل إلى 35,547 سيارة، حيث تستمر العلامات الصينية في المنافسة للحصور على ترتيبات أعلى ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في دول الخليج والشام 

 

جاءت مازدا في الترتيب الثامن جاءت سيارات العلامة التجارية مازدا بمعدل مبيعات وصل إلى 34,417 سيارة، بنما جاءت ايسوزو  في الترتيب العاشر والأخير بمعدل مبيعات وصل إلى 33,190 سيارة.

الامارات السعودية البحرين تويوتا ميتسوبيشي شيفروليه مازدا

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