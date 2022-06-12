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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

تدريبات سموحة
تدريبات سموحة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية تحت قيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وحرص عبد الحميد بسيوني على تصحيح أخطاء اللاعبين والتخلص من الأخطا الدفاعية والهجومية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

وطالب عبد الحميد بسيوني لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في المباراة ، مشيرا الي ضرورة احترام المنافس وعدم الإستهتار من أجل الحصول على ثلاثة نقاط .

وأكد عبد الحميد بسيوني على ضرورة تحقيق الفوز والعودة الي المربع الذهبي من جديد لضمان المشاركة الإفريقية.

ويتواجد سموحة في المركز الخامس برصيد 35 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري طلائع الجيش الفريق الأول الدوري الممتاز سموحة

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