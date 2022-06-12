عبدالمنعم سعيد: لا يوجد قرار سياسي ليس له ثمن مادي أو معنوي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب المفكر السياسي عضو مجلس الشيخ، إن من المهم تدقيق المصطلحات، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا لحوار سياسي، وأحيانا نستخدم حوار وطني وأحيانًا حوار مجتمعي وهناك فرق بين الثلاثة تعبيرات.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي ، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن الحوار الوطني يحدث حينما يكون هناك انشقاق في الأمة بين المعارضة والحكم، ويسعوا لتجاوز الخلافات الموجودة بينهم، والحوار المجتمعي يكون للتوفيق بين الطوائف المختلفة في المجتمع، بينما الحوار السياسي له علاقة بالقرار، والقرار دائمًا ثمن وزمن، فلا يوجد قرار سياسي ليس له ثمن مادي أو معنوي او زمن يتم فيه.



وتابع الكاتب المفكر السياسي عضو مجلس الشيخ، أن الأصل في المجتمعات السلمية الحوار السياسي المستمر، مؤكدًا أن أي حوار سياسي يتعلق بزمن وثمن ما لم يكن هناك مرجعية مشتركة للحوار، والمرجعية تستند لرؤية من الناحية التنفيذية وهو الدول الصناعية في العالم التي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال فترات زمنية قليلة، وتقوم بعمل أشياء متوازية تصنيع وتعليم وفتح السوق الداخلية للعالم للاستثمار فيها، ومصر بها كثير من ملامح هذه المرجعية.



وأردف، أنه مصاب بخيبة أمل منذ الإعلان عن الحوار وحتى الآن؛ لوجود محاولات لتركيز الحوار على شيء واحد مثل الحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين، وجزء منه محاولة لإظهار وجود انقسام في المجتمع، وفهم أن الدعوة للحوار عملية تشير لضعف ما أو محاولة لمنع العنف والانفجار.