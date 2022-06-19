عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للبرلمان الماضية على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبة الأعضاء بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان وزارة التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 /6 /2022 والقنوات الناقلة

إبراهيم عبدالخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي

شقيق ياسمين عبد العزيز: رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

اقرأ هذة السورة وأنت ذهاب إلى العمل.. تزيد الرزق

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ