شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، رسالة دعم لـ إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق بعد أزمة سجنه الأخيرة.

وتعرض إبراهيم سعيد لأزمة وتم سجنه خلال الفترة الماضية، على إثر قضية نفقة، قبل ظهوره في فيديو مؤثر عبر صفحته الشخصية يتحدث فيه عن تجربة السجن.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره”.

وتابع: “النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه؛ الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة”.

وأكمل: “كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف، وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الأزمة أقوى من الأول”.



