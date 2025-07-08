هشام يكن : دراجوسلاف كان يريد رحيل شيكابالا من الزمالك موسم ٢٠٠٥

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا كان سيرحل مجانا في موسم ٢٠٠٤ بناء على طلب من المدرب دراجوسلاف.

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : في موسم ٢٠٠٤ جمعت فريق من الناشئين والتي كان من بينهم شيكابالا وكانوا سيرحلون عن الفريق بناء على طلب من دراجوسلاف من اجل المشاركة في البطولة العربية.

واضاف: أبلغت اللاعبين ان هذه البطولة هي فرصة العمر بالنسبة لهم وأنه المدرب سيتراجع عن قراره برحيلهم حال التتويج بالبطولة وكان بينهم شيكابالا.

وتابع: بالفعل حالفنا التوفيق ونجحنا في التتويج بالبطولة، ودارجوسلاق كان غير مقتنع بشيكابالا ولكن المدرب فشل مع الأبيض.