أسعدوا الجماهير.. رئيس أركان الجيش الرواندي يشعل حماس لاعبيه قبل مواجهة الزمالك

حرص الجنرال مبارك موغانجا، رئيس أركان الجيش الرواندي ونائب الرئيس الفخري للنادي، على تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وزار موغانجا الفريق خلال المران الأخير استعدادًا للمواجهة المرتقبة، وطالب اللاعبين بإسعاد الجماهير الرواندية وتحقيق الفوز على الزمالك، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تقديم نتيجة إيجابية وتكرار الأداء الذي ظهروا به أمام ليه إيجلز الكونغولي.

وشدد رئيس أركان الجيش الرواندي على أن الجماهير تنتظر من الفريق تحقيق الفوز في مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين عملوا خلال الفترة الماضية على تصحيح العديد من الأخطاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة.

من جانبه، استعرض اللواء أليكس كاجامي، الذي قاد الجيش الرواندي لإقصاء الزمالك عام 2004، أسباب نجاح الفريق في تلك المواجهة، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والالتزام بتعليمات المدير الفني، إلى جانب مساندة اللاعبين لبعضهم البعض داخل الملعب.

ويستضيف الجيش الرواندي نظيره الزمالك مساء اليوم الجمعة، على ملعب أماهورو، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض للعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.