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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بري يؤكد أهمية دعم الجيش اللبناني وتحرير الأراضي المحتلة وعودة النازحين

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة، ولا سيما الأمنية منها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، باعتباره الضامن والحامي للاستقرار، مشددًا على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية كاملة من الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

جاء ذلك خلال استقبال بري، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق، بحضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحمل بري، خلال اللقاء، الوزير القطري «شكر وتقدير اللبنانيين لقطر وأميرها على وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان، والجنوب بصفة خاصة»، مثمنًا حرص الدوحة على دعم سيادة لبنان وتحرير أرضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

كما أعرب عن تقديره لاستعداد قطر لمؤازرة لبنان في مسيرة التعافي، ودعم قطاعاته المختلفة والمساهمة في إعادة الإعمار، مؤكدًا تطابق المواقف مع رئيس الوزراء القطري بشأن أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لدوره في ضمان الاستقرار وحماية لبنان.


 

رئيس مجلس النواب نبيه بري الوحدة الوطنية

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