يخدم ملايين المواطنين ويضم 17 محطة.. موعد تشغيل الخط الرابع للمترو

أكدت وزارة النقل أن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق تمتد بطول 19 كيلومترًا وتضم 17 محطة، لتربط بين مناطق القاهرة والجيزة والمدن الجديدة، وتخدم عددًا من المناطق الحيوية والمقاصد السياحية والثقافية الرئيسية.

وأوضحت الوزارة أن مسار المرحلة الأولى يخدم عددًا من أبرز الوجهات السياحية، وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات، بما يعزز الربط بين شبكة النقل الجماعي والمناطق السياحية والأثرية.

وأضافت وزارة النقل أن المشروع يأتي ضمن خطط الدولة لتطوير شبكة مترو الأنفاق والتوسع في وسائل النقل الجماعي، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وخدمة المواطنين وربط المناطق العمرانية الجديدة بالمناطق الحيوية.

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو ومسار المرحلة الأولى

ومن المتوقع وفق الجدول الزمني للمشروع، افتتاح المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الممتدة من حدائق الأشجار حتى منطقة الفسطاط، منتصف عام 2028، وتمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع بطول 19 كيلومترًا، بدءًا من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولاً إلى محطة الجيزة، التي تتيح التبادل مع الخط الثاني للمترو.

ويواصل الخط مساره ليتقاطع مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، وينتهي عند محطة الفسطاط، حيث تضم هذه المرحلة 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، بما يعزز الربط بين مناطق غرب القاهرة ووسطها، ويسهل انتقال المواطنين إلى عدد من الوجهات الحيوية.

المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

تمتد المرحلة الثانية بين الفسطاط والقاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلومتر، وتضم 21 محطة، بواقع 15 محطة نفقية و6 محطات علوية، لتوسيع نطاق خدمة المترو وربط مناطق جديدة بشبكة النقل الجماعي.

ويبدأ المسار النفقي بالتقاطع مع الخط السادس للمترو عند محطة السيدة عائشة، ثم يمر بطريق النصر ومدينة نصر عبر شارع أنور المفتي، مع تحقيق التكامل مع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران. ويستكمل مساره عبر شارع حافظ إبراهيم ومحور شينزو آبي، ثم شارعَي أحمد الزمر والميثاق.

ويتجه الخط بعد ذلك إلى مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ثم يمتد أمام أكاديمية الشرطة، ويتجه شرقًا عبر محور السادات وشمالاً بمحور مصطفى كامل، وصولاً إلى ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع، شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - السويس.

المرحلة الثالثة

تبلغ أطوال المرحلة الثالثة 16.3 كيلومتر، وتمتد بين حدائق الأشجار وميدان الحصري، وتضم 10 محطات تستهدف خدمة الكثافات السكانية على امتداد المسار، إلى جانب الربط مع مونوريل غرب النيل من خلال محطة الحصري، بما يدعم حركة التنقل داخل مدينة السادس من أكتوبر والمناطق المحيطة بها.

المرحلة الرابعة

تمتد المرحلة الرابعة من القاهرة الجديدة حتى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلومتر، وتضم 8 محطات، وتتيح الربط مع القطار الكهربائي الخفيف، الذي يمتد بين عدلي منصور والعاشر من رمضان والعاصمة الجديدة، عند محطة مطار العاصمة.

الخط الرابع للمترو يستهدف نقل 1.5 مليون راكب يوميًّا

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للخط الرابع للمترو، بعد اكتمال تنفيذ مراحله بالكامل، إلى نحو 1.5 مليون راكب يوميًّا، بما يعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، ويسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من التكدسات المرورية، فضلاً عن تحسين الربط بين مناطق الهرم وأكتوبر ومختلف المناطق التي يخدمها المشروع.