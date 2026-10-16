يفتقد نادي بيراميدز لجهود المدافع إياد العسقلاني خلال مباراة الإياب لدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في القاهرة؛ بسبب الإيقاف.

بيراميدز يفقد خدمات العسقلاني في مباراة الإياب أمام المريخ بنتيو

وحصل إياد العسقلاني على بطاقة صفراء ثالثة خلال الشوط الأول من مباراة المريخ بنتيو في جوبا لتكون الثالثة بعدما حصل على بطاقتين في مباراتي دور الـ64 أمام جورماهيا الكيني.

ويغيب المدافع عن مباراة الإياب أمام بطل جنوب السودان والمحدد لها مساء يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.