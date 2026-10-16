بيراميدز يهزم المريخ بنتيو بهدف في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يهزم المريخ بنتيو بهدف

وسجل محمود صابر هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، ليمنح الفريق السماوي الأفضلية قبل مواجهة الإياب، ويقربه خطوة من مواصلة مشواره في البطولة القارية.

وشهدت المباراة عدة تغييرات أجراها الجهاز الفني لبيراميدز، حيث شارك أحمد عاطف قطة ويوسف أوباما بدلًا من مصطفى زيكو وأحمد توفيق، كما دفع بناصر ماهر ونذير بو علي، على حساب محمود زلاكة وأحمد عبد القادر.

وفي آخر تبديلات الفريق السماوي، شارك وليد الكرتي بدلًا من عبد الرحمن مجدي، في إطار سعي الجهاز الفني للحفاظ على التقدم والخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة خارج الأرض.

وتلقى بيراميدز ضربة خلال اللقاء بعد طرد محمود مرعي لحصوله على الإنذار الثاني، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز والمريخ بنتيو مساء يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يسعى الفريق المصري إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا.