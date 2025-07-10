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مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول

الرئيس الكوري الجنوبي السابق
الرئيس الكوري الجنوبي السابق
محمود نوفل

 أصدرت محكمة منطقة العاصمة سول المركزية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول على خلفية قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي .

وكانت وحدة التحقيق - بقيادة المحققة الخاصة تشو أون-سوك - استجوبت يون مرتين قبل أن تتقدم، الأحد، بطلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وبدورها ، علقت هيئة الدفاع عن يون علي طلب التوقيف بأنه "مبالغ فيه ويفتقر إلى الأساس القانوني"، ولم تصدر أي رد فعل فوري على قرار المحكمة بالموافقة على توقيفه.

 وكان يون عُزل رسمياً من منصبه في أبريل، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزله.

وفي حال توجيه لائحة اتهام جديدة، قد يبقى يون رهن الاعتقال لما يصل إلى 6 أشهر أخرى حتى صدور الحكم الأولي من المحكمة. وإذا أدانته المحكمة وأصدرت بحقه حكماً بالسجن، فسيقضي عقوبته حتى مع استمرار نظر القضية في المحاكم العليا.

كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الأحكام العرفية المحكمة الدستورية البرلمان الكوري الجنوبي

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