زعيم كوريا الجنوبية السابق يون يمثل أمام محكمة سيول

وصل الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول إلى المحكمة اليوم، الأربعاء، لحضور جلسة استماع لمراجعة طلب المدعي العام الخاص باعتقاله بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر.

أُطلق سراح يون، الذي أُقيل في أبريل بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله، بعد أن ألغت محكمة سيول المركزية اعتقاله في يناير، مما سمح له بمحاكمته بتهمة التمرد دون احتجازه.

وصل يون في شاحنة سوداء مع محاميه، ولم يُجب عن الأسئلة قبل دخوله المحكمة في سيول.

يُتولى قضيته الجنائية فريق من المحققين بقيادة المدعي العام الخاص، تشو إيون سوك، الذي يسعى إلى توجيه تهم إضافية له بسبب نهجه الاستبدادي، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة وتزوير الوثائق الرسمية وعرقلة الواجبات الرسمية.

وقال فريق تشو إنهم يعتبرون يون تهديدًا محتملاً لتدمير الأدلة.

وقد استجوبوه مرتين قبل تقديم طلب إصدار مذكرة توقيف بحقه إلى المحكمة يوم الأحد.

أصدر محامو يون بيانًا استنكروا فيه طلب اعتقاله ووصفوه بالمبالغ فيه وسط غياب الأدلة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن مذكرة التوقيف اليوم، الأربعاء.