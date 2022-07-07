تضم 60 اسما.. طارق الخولي يعلن قائمة أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسى اليوم

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائمة بأسماء من جاري الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وهم على النحو التالي:

١- مصطفي محمد محمود عبده

٢- محمد فتحى أحمد محمد عبدالمجيد

٣- محمد حسن مصطفى محمد

٤- مصطفى محمد عبد السلام محمد

٥- محمد امين محمود السيد عامر

٦- نشأت عبدالرازق أحمد أبوزيد

٧- محمد عادل محمد عبدالله

٨- أحمد محمد علي محمد السعيد

٩- محمد محمود عثمان الخطيب

١٠- محمد علي عبدالكريم موسي

١١- محمد السيد فهمي عفيفي

١٢- عصام بدر السيد سليمان

١٣- ياسر كرم سليم أحمد

١٤- على فتوح علي مصيلحى

١٥- عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان

١٦- محمد مصطفى على إمام

١٧- أحمد السيد أحمد السيد

١٨- هشام محمد محمد هاشم

١٩- محمد عادل محمد رشاد

٢٠- تامر علي حلمي علي

٢١- طه حسين إسماعيل أحمد

٢٢- محمد ربيع على محمد

٢٣- محمد مراد محمد مصيلحى

٢٤- نشأت فوزى سالم عبدالصمد

٢٥- محمد عبدالرحيم قنديل بسيونى

٢٦- أحمد حسن محمود اسماعيل

٢٧- محمد أحمد حسين محمد عبدالوهاب

٢٨- طه حمدى فوزى على

٢٩- ناجى فوزى على معوض

٣٠- عبدالعزيز عزب عبدالعزيز جاد سويلم

٣١- محمد جلال زيدان فرج خضر

٣٢- عبدالرؤوف عبدالسلام داوود محمد

٣٣- عرفه عبدالحميد أحمد

٣٤- حسن على حسين على عمر

٣٥- نور الدين عيد شاكر

٣٦- عبدالرحمن محمد عيد محمد

٣٧- مصطفى محمود عبدالرحمن رفاعى

٣٨- مصطفى مرسى محمد مرسى

٣٩- محمود أحمد عبدالدايم أحمد

٤٠- وسيم سليمان محمد الحسينى

٤١- رجب طايع محمد الصادق

٤٢- عبدالحافظ طايع محمد الصادق

٤٣- إبراهيم عمر أحمد محمد

٤٤- محمد أحمد محمود محمد

٤٥-يحيي رمضان محمد علي

٤٦- محمد السيد محمد عبيد عوض

٤٧- محمد إبراهيم محمد سعيد محمد

٤٨- سعيد إبراهيم بيومي قاسم

٤٩- محمد زين محمد عبدالله

٥٠- رامي عوض عبدالحفيظ شعبان

٥١- عادل فاروق عشري محمد

٥٢- حاتم حمدي عبدالحميد عبدالهادي

٥٣- علي إسماعيل صدقي علي

٥٤- السيد عبدالحميد محمود أحمد

٥٥- مصطفي خالد السيد عبدالمنعم

٥٦- صبري خميس بهنسي محمد

٥٧- السيد محمد إبراهيم سليمان

٥٨- خالد أسامة رفعت محمد علي

٥٩- سليم صفي الدين عباس حلمي

٦٠- مصطفي جمال كامل محمد