عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضم 60 اسما.. طارق الخولي يعلن قائمة أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسى اليوم

طارق الخولي
طارق الخولي

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائمة بأسماء من جاري الإفراج عنهم اليوم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وهم على النحو التالي:

الإعلان عن أكبر قائمة عفو رئاسي منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة.. اليوم

عفو رئاسي جديد للمحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم

١- مصطفي محمد محمود عبده
٢- محمد فتحى أحمد محمد عبدالمجيد
٣- محمد حسن مصطفى محمد
٤- مصطفى محمد عبد السلام محمد
٥- محمد امين محمود السيد عامر
٦- نشأت عبدالرازق أحمد أبوزيد
٧- محمد عادل محمد عبدالله 
٨- أحمد محمد علي محمد السعيد 
٩- محمد محمود عثمان الخطيب 
١٠- محمد علي عبدالكريم موسي
١١- محمد السيد فهمي عفيفي 
١٢- عصام بدر السيد سليمان
١٣- ياسر كرم سليم أحمد 
١٤- على فتوح علي مصيلحى
١٥- عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان
١٦- محمد مصطفى على إمام 
١٧- أحمد السيد أحمد السيد
١٨- هشام محمد محمد هاشم
١٩- محمد عادل محمد رشاد
٢٠- تامر علي حلمي علي
٢١- طه حسين إسماعيل أحمد
٢٢- محمد ربيع على محمد
٢٣- محمد مراد محمد مصيلحى 
٢٤- نشأت فوزى سالم عبدالصمد 
٢٥- محمد عبدالرحيم قنديل بسيونى
٢٦- أحمد حسن محمود اسماعيل 
٢٧- محمد أحمد حسين محمد عبدالوهاب
٢٨- طه حمدى فوزى على
٢٩- ناجى فوزى على معوض 
٣٠- عبدالعزيز عزب عبدالعزيز جاد سويلم
٣١- محمد جلال زيدان فرج خضر
٣٢- عبدالرؤوف عبدالسلام داوود محمد
٣٣- عرفه عبدالحميد أحمد
٣٤- حسن على حسين على عمر
٣٥- نور الدين عيد شاكر
٣٦- عبدالرحمن محمد عيد محمد
٣٧- مصطفى محمود عبدالرحمن رفاعى
٣٨- مصطفى مرسى محمد مرسى
٣٩- محمود أحمد عبدالدايم أحمد
٤٠- وسيم سليمان محمد الحسينى 
٤١- رجب طايع محمد الصادق
٤٢- عبدالحافظ طايع محمد الصادق
٤٣-  إبراهيم عمر أحمد محمد
٤٤- محمد أحمد محمود محمد 
٤٥-يحيي رمضان محمد علي 
٤٦- محمد السيد محمد عبيد عوض
٤٧- محمد إبراهيم محمد سعيد محمد 
٤٨-  سعيد إبراهيم بيومي قاسم 
٤٩- محمد زين محمد عبدالله 
٥٠- رامي عوض عبدالحفيظ شعبان 
٥١- عادل فاروق عشري محمد 
٥٢-  حاتم حمدي عبدالحميد عبدالهادي 
٥٣-  علي إسماعيل صدقي علي 
٥٤- السيد عبدالحميد محمود أحمد 
٥٥-  مصطفي خالد السيد عبدالمنعم 
٥٦-  صبري خميس بهنسي محمد 
٥٧- السيد محمد إبراهيم سليمان 
٥٨-  خالد أسامة رفعت محمد علي 
٥٩- سليم صفي الدين عباس حلمي 
٦٠-  مصطفي جمال كامل محمد

العفو الرئاسي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإفراج طارق الخولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

639 جنيها للجرام.. أقل سعر للذهب اليوم 7-7-2022

بالأسماء.. إصابة 19 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم عرفة؟ جائز في حالتين فقط

بعد توجيهات الحكومة للمواطنين.. 50 جنيها غرامة فورية عقوبة عدم ارتداء الكمامة

ننشر الصور الأولى لحادث طريق أبوسمبل/أسوان

والد نيرة أشرف: لن أوكل محامين مشاهير للدفاع عن ابنتي

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-7-2022 مع طرح العملات البلاستيكية

هل يجوز صيام الجمعة منفردا ؟.. الرأي الحاسم لمن ينوي يوم عرفة

ترشيحاتنا

بأي ذنب قتل.. حكاية مينا أمير فقد حياته من أجل لقمة العيش

أهلها مهددون بالتهجير..وفد دبلوماسي أوروبي ودولي يزور منطقة "مسافر يطا" النائية بالخليل

لماذا سمي جبل عرفات ؟.. 10 معلومات لا يعرفها الكثيرون

النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى المحاكمة الجنائية

فاينانشال تايمز : اختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد في مطلع سبتمبر 2022

منحتموني محبتكم.. آخر ما كتبه أستاذ الأزهر قبل مصرعه مع أسرته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأي ذنب قتل.. حكاية مينا أمير فقد حياته من أجل لقمة العيش

حققوا 25 ميدالية|القوات المسلحة تهنئ أبطالها بإنجازات دورة ألعاب البحر المتوسط

وفاة طيارة بلدغة بعوضة في بلجيكا .. تفاصيل

حرس الحدود يحبط تهريب 2 طن سماد يوريا تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة

فيديو

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو العريس؟ "فيديوجراف"

حرس الحدود يحبط تهريب 2 طن سماد يوريا تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة

استقالة جونسون خلال ساعات.. أزمة الحكومة البريطانية تتفاقم بسبب فضيحة بارتي جيت|فيديوجراف

فريد الديب VS مرتضى منصور .. من يفوز في محاكمة قاتل نيرة أشرف ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نيت إقرت.. ملكة الانتقام

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: الشيوخ .. وصغار العقول

وليد جاب الله

العبور من أزمة أوكرانيا

نهال علام

بسنت حميدة

عبدالمعطى أحمد

عيد من ضحى ومن لم يضح

د/علاء الشال

دلالات العيد السعيد

وليد جاب الله

متلازمات الاقتصاد بين التشخيص والعلاج

عصام الدين جاد

الأماني كلها مشتاقة لك

اﻟﻤﺰﻳﺪ