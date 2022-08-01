نوران جوهر وعلي فرج يحتفظان بصدارة التصنيف العالمي للإسكواش

واصل أبطال الإسكواش المصري السيطرة علي التصنيف العالمي بحسب ما اعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش “PSA” للتصنيف الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر أغسطس الجارى.

تمكنت نوران جوهر للشهر الخامس علي التوالي من تصدر التصنيف وجاءت في المركز الثاني نور الشربيني وفي المركز الثالث هانيا الحمامي، كما شهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد كل من روان العربي في المركز السابع وسلمي هاني في المركز التاسع.

وعلي صعيد تصنيف الرجال واصل علي فرج تصدره واحتلاله المركز الأول للشهر الثالث علي التوالي وجاء مصطفي عسل ثالثًا وطارق مؤمن في المركز السادس ومازن هشام في المركز الثامن ومروان الشوربجي في المركز التاسع و فارس دسوقي عاشرًا.

يذكر أن موسم الإسكواش الدولي انتهى ببطولة الثمانية العظماء التي أقيمت في يونيو الماضي ، وتوج بها الثنائي المصري مصطفى عسل ونور الشربيني.