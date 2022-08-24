عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياسي: القمة الخماسية بالعلمين فرصة لجذب الاستثمارات العربية في مصر

المحلل السياسي عمار
المحلل السياسي عمار فرحان الحمداني

استضافت مدينة العلمين الجديدة في مصر، أمس الثلاثاء، القمة الخماسية العربية بمشاركة الإمارات والأردن والبحرين والعراق والبلد المضيف مصر، حيث ناقشت القمة تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

تأتي هذه القمة الخماسية بعد شهرين من إطلاق مصر والإمارات والأردن، مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة ثم انضمام البحرين لها، والتي تركز على قطاعات الأسمدة والأمن الغذائي وغيرها من الصناعات الكبرى، وذلك من أجل تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، لتحقيق منظومة صناعية متكاملة توفر فرص العمل وتزيد من الاستثمارات، وفقا للمحلل السياسي عمار فرحان الحمداني.

وأكد الحمداني في تصريحات له، أن القمة ستحقق مكاسب عدة للدول العربية، حيث  ستعزز العلاقات المشتركة بين الدول العربية في كافة المجالات خاصة الطاقة والغذاء، حيث سيكون لها تأثير قوي وإيجابي في تعزيز تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدان العربية وزيادة التعاون في إقامة مشروعات عربية مشتركة وزيادة الاستثمارات بينهما البعض.

وتابع المحلل السياسي، أن القمة الخماسية العربية فرصة لجذب الاستثمارات العربية في مصر، خاصة أن المناخ الاستثماري المصري مهيأ وجاذب للاستثمارات بعد الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي حققتها مصر على أرض الواقع والبنية التشريعية الاقتصادية الجاذبة والمشروعات القومية.

ونوه عمار فرحان الحمداني، بأن القمة الخماسية تنعقد في وقت يمر فيه العالم بتغييرات مناخية، وظروف قاسية وأجواء جيوسياسية معقدة، مع ارتفاع درجات الحرارة والحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرها الاقتصادي على العالم. 
 

القمة الخماسية مصر الأردن البحرين الامارات عمار فرحان الحمداني مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة| احذروا القاتل الصامت.. موجود في كل منزل

صدمة جدو| رحيل فيريرا عن الزمالك ؟.. الأسباب والتفاصيل

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري (1-1) في الدوري

مصدر بـ الأهلي: شركة الكرة تقدمت باستقالتها للخطيب

ليك عندي فضايح.. إبراهيم سعيد يثير الجدل برسالة غامضة

عودته شبه مستحيلة.. قرار جديد من التعاون السعودي بشأن مصطفى فتحي

رسميا .. تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي بقرار من وزير التعليم

وكيل اللاعب: لا اتفاق مع الأهلي لانتقال كيتا بالدي..وتذكرة الطيران مزورة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو|تفاصيل جديدة عن حادث تريلا الدائري.. وهذه حقيقة إدمان شيرين عبدالوهاب.. ونقيب الزراعيين يحذر من كارثة تقضي على البشر

صدمة لجميع مستخدمي أندرويد.. تفاصيل

الرقية الشرعية للأطفال الرضع.. رددها تحميهم من العين والحسد

بـ 471 ألف جنيه.. شقق للمطلقات والأرامل في الإسكان الاجتماعي |الشروط والأرقام

جالي ضيق تنفس.. منقذ مصابي حادث كنيسة أبوسيفين يروي كواليس جديدة حول الحادث|فيديو

نجيب ساويرس: مقتنع بمحمود طاهر ولست على خلاف مع الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع والدتها.. ابنة شريف منير بفستان جرئ|شاهد

قصة مرض لقاء سويدان المتكرر .. وطرق علمية لعلاج الحسد

جينفر لوبيز تثير ضجة بصورة من زفافها |شاهد

لفها على رقبته.. أفعى سامة تقتل حاوي أثناء محاولته التصوير معها

فيديو

قصة طفلة عمرها 13 سنة وتزوجت 4 رجال في 30 يوما.. فيديوجراف

بلوجر يثير الضجة برسالة شكر لطليقته .. فيديو جرف

أدلة قد تغير رأي المحكمة..محامي قاتل نيرة أشرف يكشف مفاجآت جديدة حول النقض..فيديوجراف

الصين والإنذار الأحمر.. بكين تحذر مواطنيها من خطر كبير.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ