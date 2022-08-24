سياسي: القمة الخماسية بالعلمين فرصة لجذب الاستثمارات العربية في مصر

استضافت مدينة العلمين الجديدة في مصر، أمس الثلاثاء، القمة الخماسية العربية بمشاركة الإمارات والأردن والبحرين والعراق والبلد المضيف مصر، حيث ناقشت القمة تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

تأتي هذه القمة الخماسية بعد شهرين من إطلاق مصر والإمارات والأردن، مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة ثم انضمام البحرين لها، والتي تركز على قطاعات الأسمدة والأمن الغذائي وغيرها من الصناعات الكبرى، وذلك من أجل تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، لتحقيق منظومة صناعية متكاملة توفر فرص العمل وتزيد من الاستثمارات، وفقا للمحلل السياسي عمار فرحان الحمداني.

وأكد الحمداني في تصريحات له، أن القمة ستحقق مكاسب عدة للدول العربية، حيث ستعزز العلاقات المشتركة بين الدول العربية في كافة المجالات خاصة الطاقة والغذاء، حيث سيكون لها تأثير قوي وإيجابي في تعزيز تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدان العربية وزيادة التعاون في إقامة مشروعات عربية مشتركة وزيادة الاستثمارات بينهما البعض.

وتابع المحلل السياسي، أن القمة الخماسية العربية فرصة لجذب الاستثمارات العربية في مصر، خاصة أن المناخ الاستثماري المصري مهيأ وجاذب للاستثمارات بعد الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي حققتها مصر على أرض الواقع والبنية التشريعية الاقتصادية الجاذبة والمشروعات القومية.

ونوه عمار فرحان الحمداني، بأن القمة الخماسية تنعقد في وقت يمر فيه العالم بتغييرات مناخية، وظروف قاسية وأجواء جيوسياسية معقدة، مع ارتفاع درجات الحرارة والحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرها الاقتصادي على العالم.

