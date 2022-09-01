الانتاج الحربي يفوز علي بترول اسيوط بهدف دون رد

حقق فريق الانتاج الحربي الفوز علي منافسه بترول أسيوط، بهدف دون رد، وذلك في اطار المباراة الودية التى جمعت الفريقين استعدادًا للموسم الجديد من دورى القسم الثاني .

سجل فريق العجلات الحربية عن طريق عبد الرحمن اللمبي في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة، واستمر الضغط الهجومي متبادل بين الفريقين لينتهي اللقاء بهدف نظيف.

جدير بالذكر ان هذه هي المباراة التاسعة التي يخوضها فريق الانتاج الحربي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وحرص عبد الناصر محمد المدير الفني الانتاج الحربي، على منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه خلال مباراة اليوم للوقوف على مستواهم وتجهيزهم بالشكل المناسب.