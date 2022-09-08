سكن مصر بالعملين: نعمل 18 ساعة يوميا ونتمنى وصول الإنجاز لكل المصريين

أكد المهندس محمد عبد الناصر، مدير المشروعات بسكن مصر، بمدينة العلمين الجديدة، أنه استبدلنا المنتجات المستوردة بمحلية لتفادي آثار الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه نعمل 18 ساعة في اليوم ونتمنى أن يصل الإنجاز لكل المصريين.

وقال محمد عبد الناصر، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات، أن هناك 4096 وحدة بمشروع سكن مصر فى العلمين الجديدة.

مجتمع متكامل

وأشار المهندس محمد عبد الناصر إلى العلمين الجديدة مجتمع متكامل لكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أنه خلال يوم 30 سبتمبر بدء تسليم وحدات الحاجزين فى سكن مصر.